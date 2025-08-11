Zudem verlasse Lukas Karrer, Director Direct Business Hotelplan Suisse, das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen per Mitte August 2025. Er sei seit 2019 bei Hotelplan Suisse tätig gewesen und habe zuletzt den Bereich Direct Business geleitet. Er habe die digitale Transformation von Hotelplan Suisse und damit auch die Digitalisierung von Kundenprozessen prägend mitgestaltet und sei am Aufbau des Bereichs Künstliche Intelligenz beteiligt gewesen.