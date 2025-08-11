Konkret soll der Bereich Direct Business neu organisiert werden, teilt Hotelplan am Montag mit. Die digitalen Kompetenzen des Direct Commerce würden neu im Digital & Strategy-Bereich zentral gebündelt. Damit wechsle der Direct Commerce-Bereich und dessen Mitarbeitende in den Bereich Digital Products. Dieser werde von Marcel Hegnauer, Director Digital Products & Design, geleitet.
Der Bereich Direct Business, inklusive aller Mitarbeitenden, werde künftig unter der Leitung von Cora De Francisci, Head of Sales and Operations, im Bereich Volume Tour Operating weitergeführt. Zwischen diesen Bereichen bestünden besonders grosse Synergiepotenziale bezüglich Prozesse, Systeme und fachliche Anforderungen, teilt der vor der Übernahme durch die deutsche Dertour stehende Reiseveranstalter weiter mit.
Zudem verlasse Lukas Karrer, Director Direct Business Hotelplan Suisse, das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen per Mitte August 2025. Er sei seit 2019 bei Hotelplan Suisse tätig gewesen und habe zuletzt den Bereich Direct Business geleitet. Er habe die digitale Transformation von Hotelplan Suisse und damit auch die Digitalisierung von Kundenprozessen prägend mitgestaltet und sei am Aufbau des Bereichs Künstliche Intelligenz beteiligt gewesen.
pre/cg
(AWP)