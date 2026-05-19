Schweizer Hotels geraten laut einer neuen Studie des Branchenverbands Hotelleriesuisse durch sogenannte Preisunterbietungen auf Online-Buchungsplattformen zunehmend unter Druck. Beim sogenannten Undercutting werden Hotelzimmer auf Plattformen wie Booking.com oder Expedia günstiger angeboten als von den Hotels selbst - häufig ohne deren Zustimmung.