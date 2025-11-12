Eine starke Nachfrage nach Hotels und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern Tui einen Gewinnsprung beschert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei konstanten Währungskursen wäre der operative Gewinn um 12,6 Prozent gestiegen und damit stärker als vom Vorstand im Sommer in Aussicht gestellt.