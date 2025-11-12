Der Umsatz wuchs hingegen nur um 4,4 Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Euro - tatsächlich und auch zu konstanten Wechselkursen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt einen höheren Umsatz erwartet, beim operativen Gewinn aber mit einem Ergebnis in dieser Höhe gerechnet.
Die im MDax gelistete Tui-Aktie legte nach den Nachrichten vom Nachmittag zu und lag zuletzt mit rund anderthalb Prozent im Plus. Die endgültigen Jahreszahlen, weitere Details und Prognosen für das neue Geschäftsjahr will Tui wie geplant am 10. Dezember veröffentlichen. Dann will der Vorstand auch mehr zur neuen Ausschüttungsstrategie bekannt geben./stw/he
(AWP)