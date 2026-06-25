Die Wirtschaft in den USA dürfte, getrieben von den massiven Investitionen der Techbranchen in diesem Jahr um rund zwei Prozent wachsen. China steuere trotz des Niedergangs seiner Immobilienwirtschaft und damit auch des Konsums auf ein deutliches Wachstum von 4,3 Prozent hin und profitiere von seiner Export-Offensive. Für die Eurozone sieht er indes bestenfalls ein Wachstum von 0,8 Prozent. «In Deutschland ist die Situation noch schlechter, eine enttäuschende Entwicklung», konstatiert Heise.