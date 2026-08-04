Die britische Grossbank HSBC hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Bank kündigte zudem an, den Rückkauf eigener Aktien wieder aufzunehmen und das bisherige Ziel bei den Einsparungen zu erhöhen. Im zweiten Quartal legte der Gewinn vor Steuern um 60 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Hongkong und London mitteilte. Die um Sonder- und Währungseffekte bereinigten Erträge stiegen um rund sieben Prozent auf 19 Milliarden Dollar. Damit übertraf die Bank die Erwartungen bei diesen beiden Kenngrössen.