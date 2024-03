HBSC Schweiz will die verwalten Vermögen in den nächsten fünf Jahren um rund die Hälfte steigern. Derzeit verwaltet das Institut Vermögen in Höhe von 85 Milliarden Franken. Diese Zahl soll jedoch um 40 Milliarden Franken zulegen, sagte Generaldirektor Gabriel Castello in einem Interview mit der Westschweizer Zeitung «L'Agefi». Um dieses Ziel zu erreichen, habe HSBC Schweiz im vergangenen Jahr 90 neue Mitarbeitende eingestellt und beschäftigt nun 800 Personen.