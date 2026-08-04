Elhedery hat seit seinem Antritt an der HSBC-Spitze im Jahr 2024 einen radikalen Umbau der Bank eingeleitet. Er strich tausende Jobs und stiess mehrere Geschäftsbereiche ab oder machte sie dicht. Allein im vergangenen Jahr trennte sich der Konzern von 15 strategisch unwichtigen Geschäftsbereichen. In den vergangenen Tagen kamen drei Verkäufe hinzu, darunter der Verkauf der Versicherungstochter in Singapur an den deutschen Versicherer Allianz.