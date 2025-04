Am Finanzmarkt kamen die Zahlen und der weitere Rückkauf von Anteilen gut an: Die HSBC-Aktie legte in Hongkong nach Bekanntgabe der Quartalsbilanz um rund zwei Prozent zu. Damit forcierte das Papier die jüngste Kurserholung nach dem Rückschlag in den ersten Aprilwochen. Da hatte die Trumps Ankündigung, die Welt mit Zöllen zu überziehen, den Kurs deutlich fallen lassen. Inzwischen kostet die Aktie mit knapp 88 Hongkong-Dollar wieder fast so viel wie Ende März. Zwischenzeitlich war ihr Kurs bis auf rund 70 Hongkong-Dollar abgesackt./zb/stw/stk