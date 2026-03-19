HSL Fund schreibt Gewinn

Im HSL Fund beliefen sich die Gesamteinnahmen nach einer Portfolioverkleinerung auf 20,5 Millionen Franken nach 25,1 Millionen im Vorjahr, wie es im Jahresbericht hiess. Der Nettogewinn vor Neubewertungseffekten lag mit 10,1 Millionen leicht unter dem Vorjahr, während unter dem Strich ein Gewinn von 15,2 Millionen resultierte. 2024 hatten hohe Kapitalverluste zu einem Minus von 28,0 Millionen geführt.