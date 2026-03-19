Der HSC Fund steigerte die Gesamteinnahmen im vergangenen Jahr auf 41,6 Millionen Franken nach 39,3 Millionen 2024, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Dabei wurde der Fonds rückwirkend per 30. April 2025 mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) zusammengeführt.
Vor Neubewertungseffekten verblieb in der Erfolgsrechnung des HSC Fund ein um 14,3 Prozent auf 27,9 Millionen Franken gestiegener Nettogewinn. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 28,6 Millionen nach den mit Wertberichtigungen belasteten 322'583 Franken des Vorjahres.
Die Anlagerendite des Fonds lag bei 6,6 Prozent (VJ 0,1 Prozent) und die Performance mit 12,4 Prozent erneut über dem SXI Real Estate Funds Broad Index (SWIIT) von 10,6 Prozent, wie es weiter hiess. Die Ausschüttung bleibt stabil bei 5,35 Franken pro Anteil, was einer Dividendenrendite von rund 5 Prozent entspreche.
Die Leerstandsquote sank auf 4,3 Prozent, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge stieg auf 4,7 Jahre. Der Verkehrswert des Portfolios mit 38 Immobilien lag nach der Vereinigung mit dem HSO Fund bei 773 Millionen Franken (VJ 614 Mio). Im laufenden Jahr will der Fonds die Wachstumsstrategie fortsetzen und in renditestarke Immobilien investieren.
HSL Fund schreibt Gewinn
Im HSL Fund beliefen sich die Gesamteinnahmen nach einer Portfolioverkleinerung auf 20,5 Millionen Franken nach 25,1 Millionen im Vorjahr, wie es im Jahresbericht hiess. Der Nettogewinn vor Neubewertungseffekten lag mit 10,1 Millionen leicht unter dem Vorjahr, während unter dem Strich ein Gewinn von 15,2 Millionen resultierte. 2024 hatten hohe Kapitalverluste zu einem Minus von 28,0 Millionen geführt.
Der Fonds erzielte im letzten Jahr im Zuge der Portfolio- und Finanzierungsoptimierungen eine Anlagerendite in Höhe von 4,7 Prozent nach -6,8 Prozent. Die Performance erreichte 5,7 Prozent. Je Anteil belässt der Fonds die Ausschüttung bei 2,80 Franken auf Vorjahresniveau, was zu einer Dividendenrendite von rund 2,7 Prozent führe.
Nach gezielten Verkäufen und Neuinvestitionen, Portfolioanpassungen und der Kotierung an der SIX Swiss Exchange verfüge der HSL Fonds heute über ein gut positioniertes Wohnportfolio mit einem tiefen Leerstand (2,9 Prozent) und stabiler Ertragskraft, hiess es weiter. Das Portfolio besteht aus 38 Liegenschaften im Verkehrswert von rund 504 Millionen Franken (VJ 530 Mio).
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(AWP)