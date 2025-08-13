Alle nicht angedienten Bonds werden nun im Rahmen der vorgesehenen Pflichtwandlung in Aktien der HT5 getauscht. «Somit bevorzugt eine überwältigende Mehrheit der Inhaber der Hybridanleihe, Aktionär der HT5 zu werden und ihre Bonds nicht anzudienen. Dieser Vertrauensbeweis von Seiten der Anleger bestätigt den eingeschlagenen Sanierungsweg mit dem Ziel, HT5 mit einem anderen Unternehmen zusammenzuschliessen, um dieses so an die Schweizer Börse zu bringen», schrieb die Firma, die kein operatives Geschäft mehr hat.