Die Generalversammlung genehmigte des weiteren die Einführung einer «Opting-out»-Klausel. HT5 ist auf der Suche nach einem kotierungsinteressierten Unternehmen und strebt eine Fusion an. Der mögliche Fusionspartner soll so über einen sogenannten «Reverse Takeover» an die Schweizer Börse SIX gelangen. Ein Opting-Out entbindet diese Gesellschaft von einem möglicherweise nötigen Pflichtangebot.