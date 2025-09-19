Der Gruppe habe sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Sanierung der HT5 durch ein Übereinkommen mit den Anleihensgläubigern zu erreichen und die Gesellschaft so aus der laufenden Nachlassstundung zu befreien. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. September 2025 seien dafür die erforderlichen Kapitalmassnahmen beschlossen worden, hiess es weiter. Damit sei der Abschluss der Sanierung inklusive der Pflichtwandlung der ausstehenden Anleihenstitel in Aktien nur noch eine Frage von wenigen Wochen.