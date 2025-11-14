HT5 ist mit seiner Verwertung der «Firmenhülle» der ehemaligen Hochdorf einen Schritt weiter. Der Entscheid des Bezirksgerichts Hochdorf LU über die Aufhebung der Nachlassstundung sei rechtskräftig geworden, teilt HT5 am Freitagabend mit. Damit sei die letzte Bedingung für die Pflichtwandlung der ausstehenden Hybridanleihe in Namenaktien der Gesellschaft eingetreten.