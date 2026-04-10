Der Wechsel erfolge im Rahmen einer normalen Rotation, hiess es weiter. Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland leitete bis anhin verschiedene Abteilungen bei Huawei, unter anderem als Direktor die globalen Accounts für die Deutsche Telekom und das luxemburgische Telekommunikationsunternehmen Millicom, welches vor allem in Südamerika operiert.