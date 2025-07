Apple hatte im vergangenen Jahr seinen Status als Marktführer in China eingebüsst und war von zwei örtlichen Herstellern überholt worden. In der aktuellen IDC-Auswertung belegt Apple mit einem Anteil von 13,9 Prozent am chinesischen Smartphone-Markt und 9,6 Millionen verkauften Geräten den fünften Platz.