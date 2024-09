Sanktionen torpedierten internationales Geschäft

Der chinesische Konzern war einst die Nummer zwei im weltweiten Smartphone-Markt und kündigte an, Samsung an der Spitze zu überholen. Doch dann kamen US-Sanktionen, die Huawei weitgehend den Zugang zu westlichen Technologien versperrten. Ohne vorinstallierte Google -Dienste wie einen App-Store stürzte Huawei international in die Bedeutungslosigkeit ab. In China ist der Konzern allerdings wiedererstarkt, insbesondere seit ein neuer Chip aus heimischer Entwicklung eingebaut wird. An moderne Halbleiter aus dem Westen kommt Huawei ebenfalls nicht heran./so/DP/jha