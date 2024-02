Im Detail umfasse der Auftrag die Umrüstungen der WLAN-Versorgung in Teilen der ICE-Bestandesflotte sowie auch die Neuausrüstung der ICE-Züge, die im Rahmen des Flottenausbaus in den nächsten Jahren in Verkehr gesetzt würden, heisst es. Huber+Suhner sei dabei für die Hardware-Komponenten zuständig, während McLaren Applied mit Sitz im britischen Surrey die Software entwickle und die Serviceleistungen bereitstelle.