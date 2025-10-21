Der Auftragseingang zog derweil um knapp 15 Prozent auf 818,7 Millionen Franken an. Dabei stützen vor allem die Bereiche Kommunikation und Industrie mit zweistelligen Wachstumsraten. Kommunikation profitierte laut dem Unternehmen insbesondere von Grossaufträgen für Rechenzentren, eines der Kundensegmente, das zu den Wachstumsinitiativen zählt. Und im Bereich Industrie waren neue Aufträge aus den Teilsegmenten Prüf- und Messtechnik sowie Schnellladesysteme für Elektrofahrzeuge die Treiber.