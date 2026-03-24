DAA modernisiert laut der Mitteilung vom Dienstag Kabelnetze, indem die bestehende Infrastruktur optimiert wird. Damit werde die Internetgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit verbessert. Dies erlaube etwa schnellere Online-Interaktionen mit höheren Datenraten.
Die Technologien von Aurora Networks und Huber+Suhner sollen im Live-Netzwerk von Vodafone Deutschland zum Einsatz kommen. Damit soll das Kundenerlebnis verbessert werden. Die Zusammenarbeit sei langfristig ausgelegt und fördere künftige Kooperationen, hiess es weiter.
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(AWP)