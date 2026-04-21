Seit 2017 arbeitet Huber+Suhner mit dem Azure-Team im britischen Romsey zusammen. Das Ziel ist, innovative HCF-Kabel- und Steckerlösungen zu entwickeln und zu fertigen. Solche Lösungen seien bereits im Einsatz, es befänden sich aber Varianten mit höherer Kapazität in der Entwicklung. Damit soll die künftige Skalierung der HCF-gestützten Cloud-Infrastruktur von Microsoft gefördert werden.