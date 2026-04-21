Es sei davon auszugehen, dass die Produktionsmengen mit dem Einsatz von HCF-Kabeln in weiteren Microsoft Azure-Regionen ansteigen werden, teilte Huber+Suhner am Dienstag mit.
Seit 2017 arbeitet Huber+Suhner mit dem Azure-Team im britischen Romsey zusammen. Das Ziel ist, innovative HCF-Kabel- und Steckerlösungen zu entwickeln und zu fertigen. Solche Lösungen seien bereits im Einsatz, es befänden sich aber Varianten mit höherer Kapazität in der Entwicklung. Damit soll die künftige Skalierung der HCF-gestützten Cloud-Infrastruktur von Microsoft gefördert werden.
Huber+Suhner hat gemeinsam mit Microsoft bereits eine Reihe von robusten Kabelsystemen für den Einsatz innerhalb und ausserhalb von Rechenzentren konzipiert. Die Entwicklung der nächsten Generation von HCF-Kabeln mit einer höheren Faserdichte soll nun in Herisau vorangetrieben werden.
Darüber hinaus will Huber+Suhner auch weiter in die Fertigungskapazitäten im Werk von Cube Optics im deutschen Mainz investieren, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden
cf/hr
(AWP)