Trotz der mauen Konsumstimmung hat der Modehändler Hugo Boss im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord erzielt. Das zurückliegende vierte Quartal war dabei das umsatzstärkste in der Geschichte des Unternehmens. Vor allem in China machte Hugo Boss zum Jahresende kräftig an Boden gut. Die zuvor schon zweimal angehobene Prognosespanne für 2023 hat das MDax-Unternehmen damit am oberen Ende erreicht. Das operative Ergebnis fiel indes schwächer als gemeinhin gedacht aus und kam bei den Anlegern an der Börse nicht gut an.

16.01.2024 09:22