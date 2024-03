Der Modehändler Hugo Boss rechnet wegen der Konsumflaute sowie geopolitischer Spannungen bis 2025 mit langsamerem Wachstum. Das Umsatzziel von fünf Milliarden Euro für das Jahr 2025 dürfte sich zudem «leicht verzögern», teilte das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mit. Im laufenden Jahr peilen Konzernchef Daniel Grieder und Finanzchef Yves Müller ein Wachstum von drei bis sechs Prozent auf 4,30 bis 4,45 Milliarden Euro an. Analysten hatten sich mehr erhofft. Die im MDax notierte Aktie gab in einer ersten Reaktion im vorbörslichen Handel kräftig nach.

07.03.2024 07:53