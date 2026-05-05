Am Markt kam die Entwicklung gut an - das im MDax notierte Papier legte am Vormittag um mehr als vier Prozent zu. Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten die starke Entwicklung der Bruttomarge. Die betrieblichen Ausgaben hätten die Metzinger im Griff. Ermutigend seien aber vor allem die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und das besser als gedacht gelaufene Einzelhandelsgeschäft von Boss.