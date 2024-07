Der Modehändler Hugo Boss blickt nach einem enttäuschenden zweiten Quartal pessimistischer auf das Gesamtjahr. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis mussten die Schwaben wegen der schwachen Kauflaune der Kunden und wegen des Abschneidens in Asien Abstriche machen. Mit den neuen Zielen blieb der Konzern deutlich unter den Schätzungen von Experten. «Wir befinden uns in einer Phase erheblicher globaler makroökonomischer Unsicherheit, die sich auch auf unsere Performance im zweiten Quartal ausgewirkt hat», sagte Vorstandschef Daniel Grieder laut Mitteilung vom späten Montagabend. Die Aktie sackte am Dienstag ab.