Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine teils schwache Konsumlaune zu spüren. 2026 soll nun ein Übergangsjahr werden, Sortiment und Vertrieb sollen angepasst werden; Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden wohl sinken, wie das MDax Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Besserung wird erst ab 2027 in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.