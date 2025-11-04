Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 989 Millionen Euro, währungsbereinigt verzeichnete Hugo Boss ein Minus von einem Prozent. Während die Erlöse in der europäischen Region sowie in Asien/Pazifik währungsbereinigt zurückgingen, konnte der Konzern auf dieser Basis in Amerika zulegen - dank eines moderaten Umsatzanstiegs im US-Markt sowie ein zweistelliges Wachstum in Lateinamerika.