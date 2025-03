Der Modekonzern Hugo Boss will trotz eines gesunkenen Gewinns im vergangenen Jahr mehr Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,40 Euro je Aktie steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Jahreszahlen in Metzingen mit.