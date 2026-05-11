Für Human Rights Watch ist die Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada «eine potenzielle Menschenrechtskatastrophe». Das sagt Minky Worden als Direktorin der Menschenrechtsorganisation mit Blick auf die Vereinigten Staaten. Die WM sollte einen Bruch mit der jüngeren Vergangenheit darstellen und von einem Menschenrechtsrahmen geleitet werden, betonte Worden im Interview bei «ntv.de»: «Aber ich kann definitiv sagen, dass die WM zwar immer noch die grösste sein mag, aber sie wird nicht die beste in Bezug auf die Menschenrechte werden.»