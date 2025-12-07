Sie hielt unter anderem vor der Polizeiwache, wo ein Nigerianer Ende Mai nach seiner Festnahme verstarb. Gegen vier Polizisten eröffnete die Staatsanwaltschaft anschliessend ein Verfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Das Ziel der Kundgebung war das Quartier Prélaz. Dort war im August ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunfallt.