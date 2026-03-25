Die Ukraine versucht, den seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg zurück ins Land des Angreifers zu tragen. Sie greift gezielt Anlagen der russischen Öl- und Gasindustrie an, weil Moskau den Krieg über Energieexporte finanziert. Zivilisten kommen dabei eher selten zu Schaden. Die russischen Luftangriffe treffen dagegen in der Ukraine regelmässig auch Wohnhäuser; Zivilisten werden getötet oder verletzt./fko/DP/stk