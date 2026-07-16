Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen ist der Weg frei für neue Fahrzeuge für die Berliner S-Bahn. Ab 2032 sollen 350 neue Halbzüge mit insgesamt 1.400 Wagen die S-Bahn-Flotte auf der Stadtbahn und der Nord-Süd-Verbindung verstärken und verjüngen. Betrieben werden sie wie schon bisher von der Deutschen Bahn. Für Bau und Auslieferung sind die Konzerne Stadler und Siemens Mobility verantwortlich.