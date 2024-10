Infolge einer Desinformationskampagne sind im südostafrikanischen Mosambik Hunderte Menschen unerlaubt in eine Rubin-Mine eingedrungen. Ihnen sei fälschlicherweise in sozialen Medien mitgeteilt worden, die Montepuez Ruby Mine (MRM) in der nördlichen Cabo Delgado Provinz sei für 24 Stunden frei zugänglich, sagte das Minen-Management in einer Mitteilung.