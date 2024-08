Im Juli hatten unter anderem schwere Unwetter und der Taifun «Gaemi» Verwüstung in der Volksrepublik angerichtet. Sowohl der Süden als auch der Norden und das Zentrum des Landes mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern waren von Naturkatastrophen betroffen. Bei Tropensturm «Gaemi», der Ende Juli Süd- und Zentralchina traf, gab es nach Angaben des Katastrophenschutzes 94 Tote und Vermisste. Andernorts in der Provinz Shaanxi riss am 19. Juli eine Sturzflut ein etwa 40 Meter langes Teilstück einer Brücke weg.