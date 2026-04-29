Der Kombi-Verkehrsanbieter Hupac hat 2025 trotz anhaltender Belastungen im europäischen Schienengüterverkehr einen Gewinn erzielt. Dieser lag allerdings deutlich unter dem Vorjahr. Für das laufende Jahr hält sich das Unternehmen bedeckt, rechnet mittelfristig aber wieder mit Wachstumschancen.