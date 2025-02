Hupac wurde 1967 gegründet und beschäftigt heute 700 Mitarbeitende in der Schweiz, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Polen, Russland und China. Das in Chiasso ansässige Unternehmen bietet rund 130 Züge pro Tag mit Verbindungen zwischen den wichtigsten Wirtschaftszentren an. 72 Prozent der Anteile befinden sich im Besitz von Logistikunternehmen, die restlichen 28 Prozent bei Eisenbahnunternehmen.