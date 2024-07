Pfad der Verwüstung in der Karibik

«Beryl» hatte sich am vergangenen Wochenende schnell zu einem Hurrikan der Kategorie 4 entwickelt und am Montag erstmals Land erreicht. Er verwüstete mehrere kleine Inseln, die zu den Staaten Grenada sowie St. Vincent und den Grenadinen gehören. Auch auf Jamaika richtete er grosse Schäden an und zog anschliessend nah an den Kaimaninseln vorbei. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben.