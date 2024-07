Bereits zehn Tote durch «Beryl» in der Karibik

Der erste Hurrikan, der sich in der diesjährigen Saison über dem Atlantik gebildet hat, verwüstete seit Wochenbeginn mehrere kleinere Inseln im Südosten der Karibik. Ab der Nacht zum Donnerstag richtete er auch auf Jamaika grosse Schäden an und zog anschliessend nah an den Kaimaninseln vorbei. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben - je drei in Grenada, St. Vincent und den Grenadinen und Venezuela sowie eine Person auf Jamaika.