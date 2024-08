«Ernesto» war am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von 137 Kilometern pro Stunde in Bermuda auf Land getroffen und hatte dort für heftigen Regen gesorgt. Das NHC warnte vor Regenmengen von bis zu 225 Millimetern, Sturmfluten und Überschwemmungen. Zudem fiel in einem Grossteil des britischen Überseegebiets der Strom aus.