Das ist bereits bekannt über Opfer und Schäden

US-Medien berichteten von mindestens einem halben Dutzend Todesfällen, die mit dem Sturm in Verbindung stünden. Mindestens zwei Menschen sind laut Gouverneur Ron DeSantis in Florida ums Leben gekommen. Zwei seien in Georgia gestorben, als sie in einen Tornado gerieten, der infolge des Hurrikans ausgelöst worden sei, berichtete der Sender CNN. Ein Vierjähriger starb demnach in North Carolina bei einem Verkehrsunfall, der auf heftigen Regen zurückzuführen ist. Ebenfalls in North Carolina ist dem Sender zufolge ein Mensch gestorben, nachdem ein Baum auf sein Haus gefallen ist.