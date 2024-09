Das ist bereits bekannt über Opfer und Schäden

«Uns liegt ein Bericht über einen Todesfall auf einer Strasse vor», sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis bei einer Pressekonferenz am späten Abend. Ein Verkehrsschild sei umgestürzt und habe ein Auto erfasst, fügte er hinzu. Auch CNN berichtete über den Fall. Ausserdem starben nach Angaben des Senders zwei Menschen in Georgia, als sie in einen Tornado gerieten, der infolge des Hurrikans ausgelöst worden sei.