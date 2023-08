Das Zentrum des Hurrikans befand sich zunächst in der Nähe von Keaton Beach und sollte sich von dort landeinwärts bewegen. Auch in den Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina gelten Hurrikanwarnungen. Weiter im Süden Floridas hatte sich «Idalia» schon früher bemerkbar gemacht. In den Urlaubsstädten Madeira Beach und St. Pete Beach kam es zu Überschwemmungen, Strassen mussten gesperrt werden. Port Canaveral, einer der grössten Kreuzfahrthäfen der Welt, stellte wegen des Sturms den Schiffsverkehr ein. Bereits am Dienstag war der Flughafen in Tampa vorübergehend geschlossen worden. An vielen Schulen Floridas fiel der Unterricht aus.