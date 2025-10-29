Hurrikan «Melissa» setzt seinen verheerenden Kurs durch den Atlantik fort. Nachdem er bereits zweimal auf Land getroffen ist - zuerst auf Jamaika und danach auf Kuba - zieht der Sturm nun in Richtung der Bahamas und anschliessend auf Bermuda zu. Laut dem US-Hurrikanzentrum in Miami ist «Melissa» derzeit ein Hurrikan der zweitstärksten Kategorie mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde.