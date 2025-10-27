Sollte er mit der derzeitigen Windgeschwindigkeit auf Jamaika treffen, wäre der Wirbelsturm laut Meteorologen der stärkste Hurrikan, der den Karibikstaat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1851 je erreicht hat. Im Laufe des Montags gewann der Sturm weiter an Stärke, während er sich sehr langsam der Küste näherte. Schwankungen in der Intensität seien wahrscheinlich, hiess es in der Prognose des Hurrikanzentrums. In der Nacht des Montags oder am frühen Dienstagmorgen werde «Melissa» auf Jamaika treffen. Bereits vor der Ankunft des Sturms seien «zerstörerische Winde, Sturmfluten und katastrophale Überschwemmungen» zu erwarten.