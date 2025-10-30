US-Präsident Donald Trump hat das Aussenministerium wegen des verheerenden Hurrikans «Melissa» angewiesen, Unterstützung für die betroffenen Länder in der Karibik zu mobilisieren. US-Aussenminister Marco Rubio habe ein regionales Katastrophenhilfeteam entsandt, darunter auch Such- und Rettungsteams. Sie sollen den Hilfsbedarf ermitteln und erste Such- und Bergungseinsätze unterstützen, wie das US-Aussenministerium mitteilte. Man arbeite mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und den Regierungen der betroffenen Länder zusammen, um etwa Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter, Hygieneartikel und Notunterkünfte bereitzustellen, hiess es weiter./fsp/DP/zb