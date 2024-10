Hurrikan «Milton» gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Wirbelsturm am Montagmittag (Ortszeit) als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 260 Kilometern pro Stunde ein. Mitte der Woche soll der Sturm an Floridas Westküste auf Land treffen.