Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re fürchtet nach den hohen Schäden durch Hurrikan «Helene» keine ganz so grosse Belastung durch Hurrikan «Milton». Der Wirbelsturm von Anfang Oktober werde die Munich Re nicht so viel kosten wie «Helene», sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Wegen der Zerstörungen durch «Helene» hat der Dax-Konzern rund eine halbe Milliarde Euro zurückgelegt. Jurecka sieht die Munich Re weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro zu erzielen.