Huthi können weiter Waffen-Nachschub erhalten

Das Arsenal der Huthi wurde bei wiederholten Luftangriffen der USA und Israels zwar stark getroffen, über Schmuggelrouten etwa um das Horn von Afrika können sie aber weiterhin Nachschub für ihre Waffensysteme erhalten - vom Iran aber auch aus anderen Ländern. Der britischen Organisation Conflict Armament Research (CAR) zufolge stammten bei einem grossen Fund von Waffen und Waffentechnologie im vergangenen Jahr nur fünf Prozent der Teile aus dem Iran, der Rest stammte demnach aus mindestens 16 weiteren Ländern.