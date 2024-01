Weitere Einzelheiten berichtete der Huthi-TV-Sender Al-Masira am Samstag zunächst nicht. Am Freitag war der Tanker «Marlin Luanda» im Roten Meer nach Angaben des Betreibers und Rohstoffhändlers Trafigura im Roten Meer von einer Rakete getroffen worden. Ein Tank auf der Steuerbordseite habe Feuer gefangen, teilte Trafigura am Samstag mit. Die Flammen würden mit Bordmitteln bekämpft. Von der Besatzung sei niemand verletzt.