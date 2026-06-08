«Unerschütterliche Solidarität» mit Teheran

Die Huthi-Miliz im Jemen ist neben der Hisbollah im Libanon der wichtigste nicht staatliche Verbündete des Irans. Sie hatte im Krieg die «volle und unerschütterliche Solidarität» mit Teheran angekündigt. Huthi-Funktionäre verbreiteten heute erneut die iranische Strategie von einer «gemeinsamen Front» gegen die USA und Israel als einzig mögliche Wahl für die Miliz. Nach dieser Strategie arbeiten die vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppen, bekannt als sogenannte «Achse des Widerstands», im Jemen, im Libanon, im Irak und in den Palästinensergebieten zusammen.